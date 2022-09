The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: ecco la data del sequel di Breath of the Wild!

La casa di Kyoto ha chiuso il Nintendo Direct di settembre 2022 come meglio non poteva fare, ossia annunciando in un colpo solo il titolo ufficiale e la data di lancio dell'attesissimo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Con un brevissimo trailer, che ha tradito la sua natura fin dai primissimi fotogrammi, Nintendo ha fatto sapere che il gioco s'intitolerà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e che verrà lanciato, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch, il 12 maggio 2023.

Il filmato, che potete godervi in apertura di notizia, non è molto lungo, in compenso ha il merito di mostrare per la prima volta in azione il gioco. Nella prima scena Link, il protagonista, si getta nel vuoto da una misteriosa isola fluttuante nel cielo, dopodiché è possibile vederlo mentre sfrutta un ascensore magico per salire verso l'alto, si arrampica su una parete rocciosa e fluttua su un aliante nuovo di zecca. Come confermato dalla stessa Nintendo, questa nuova avventura di The Legend of Zelda si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule.