The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: nessun DLC in arrivo ma un sequel non è escluso

Sono in molti a ipotizzare l'arrivo di un DLC di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ma a quanto pare non ci sarà nessun contenuto aggiuntivo per l'ultima avventura di Link, come rivelato dal produttore Eiji Aonuma e dal game director Hidemaro Fujibayashi nel corso di una intervista pubblicata su Famitsu.

Sostanzialmente Aonuma afferma di non avere alcun piano per espandere la storia di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, non ci sono DLC in sviluppo e non sono previste espansioni di alcun tipo. Tears of the Kingdom è un gioco "fatto e finito" e lo stesso producer ammette di "aver dato il massimo, ho detto tutto quello che c'era da dire in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom."

Per quanto riguarda il futuro, Aonuma non esclude di tornare in questo universo se dovesse avere una buona idea legata al gameplay, in questo caso si tratterà di "qualcosa di completamente nuovo", sottolinea il produttore, escludendo un more of the same che segua lo stesso canovaccio degli ultimi due giochi di Link.

Certamente il futuro di The Legend of Zelda è ancora tutto da scrivere ma sembra che sarà lontano dalle storie narrate in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.