The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è doppiato in italiano?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il nuovo episodio della celebre serie Nintendo in uscita il 12 maggio 2023 solamente sulle console della famiglia Switch (Switch, Switch Lite e Switch OLED). Ma Zelda Tears of the Kingdom sarà doppiato in italiano oppure no?

Come si evince anche dal trailer finale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la nuova avventura di Link sarà interamente localizzata nella nostra lingua e questo vale sia per i testi che per il comparto audio e il doppiaggio. In altre parole, Link, Zelda e tutti gli altri personaggi saranno doppiati in italiano e parleranno nella nostra lingua, una bella notizia per tutti i fan della saga.

Fino ad oggi, Link di The Legend of Zelda ha parlato pochissimo, per non dire (quasi) mai, Tears of the Kingdom rappresenta quindi un punto di svolta per la saga anche sotto questo aspetto. Al momento non abbiamo purtroppo una lista del cast dei doppiatori in lingua inglese o delle voci italiane ma siamo certi che Nintendo non mancherà di sottolineare questo aspetto a ridosso del lancio.

Intanto, ecco tre cose del nuovo trailer di Zelda Tears of the Kingdom che forse vi sono sfuggite, vi aiutiamo a recuperarle.