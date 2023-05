The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Eiji Aonuma lo ha finito 20 volte

Non avete ancora finito The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? E' normale, il gioco è uscito da poche ore... per noi comuni mortali, il producer Eiji Aonuma invece ci gioca da anni e lo ha finito venti volte.

A rivelarlo è lo stesso game director nel corso di uno speciale appuntamento Nintendo Ask, durante il quale conferma di aver portato a termine il suo nuovo gioco circa venti volte durante lo sviluppo. Aonuma ha affrontato l'avventura con vari stili, provando sia a giocare in modo molto veloce sia con partite più rilassate per esplorare le terre di Hyrule.

Ed è proprio questo l'approccio suggerito da Aonuma: "vi consiglio di fare deviazioni lungo il percorso... così è molto più divertente, anche di più rispetto a The Legend of Zelda Breath of the Wild."

A proposito, ecco quanto dura The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la nuova avventura di Link vi terrà impegnati per decine di ore e naturalmente il consiglio è quello di non tralasciare le quest secondarie, aspetto che vi aiuterà ad aumentare notevolmente il tempo di gioco.

La nuova avventura nelle terre di Hyrule è appena iniziata e siamo certi che nei prossimi giorni scopriremo molti segreti di The Legend of Zlda Tears of the Kingdom.