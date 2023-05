The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: falli di roccia usati come armi!

Grazie alle nuove abilità di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, alcuni giocatori si stanno divertendo a creare delle armi molto particolari utilizzando rocce, sassi di vari dimensioni e bastoni. Esatto... ci riferiamo proprio a quello.

A quanto pare infatti con gli elementi dello scenario è possibile dare vita a delle armi artigianali dalla forma fallica da utilizzare poi per colpire i nemici. E del resto non è la prima volta, già nei giorni scorsi qualcuno ha creato un lanciafiamme a forma di pene in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, queste creazioni si stanno diffondendo rapidamente su Twitter, YouTube e altri social network come testimonianza di quanta libertà offra effettivamente il gameplay del nuovo gioco di The Legend of Zelda.

Secondo gli analisti, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà uno dei giochi più venduti di sempre e resterà in classifica per molti anni, esattamente come il suo predecessore The Legend of Zelda Breath of the Wild. Al momento, Zelda Tears of the Kingdom è il miglior lancio del 2023 in Gran Bretagna avendo superato Hogwarts Legacy e Resident Evil 4 Remake, sicuramente un debutto assolutamente positivo per la nuova esclusiva Nintendo, disponibile sulle console Switch dal 12 maggio.