The Legend of Zelda Tears of the Kingdom nuovo gameplay: data, ora, durata e dove vederlo

I rumor dei giorni scorsi si sono rivelati esatti e oggi Nintendo mostrerà un nuovo video gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la nuova avventura di Link in arrivo a maggio sulle console della famiglia Switch. Ecco cosa c'è da sapere.

I contenuti del video non sono ancora noti, Nintendo ha parlato di "circa 10 minuti di gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom", il filmato verrà trasmesso a partire dalle 16:00 ora italiana di martedì 28 marzo, in onda sul canale YouTube di Nintendo Italia, al termine della presentazione troverete il video anche sul canale Twitch di Everyeye.it e commenteremo il gameplay in diretta sul canale Twitch durante la maratona di Dark Souls, Sekiro e Bloodborne in onda dalle 15:00.

Ricapitolando dunque: il video gameplay di Zelda Tears of the Kingdom arriva oggi pomeriggio alle 16:00, potete guardarlo in diretta con noi su Twitch o sui canali ufficiali di Nintendo, al termine lo troverete invece anche sul nostro canale YouTube, la durata del filmato è di circa dieci minuti.

E chissà che durante la presentazione non ci sia spazio anche per l'annuncio di Nintendo Switch OLED Limited Edition x The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, una versione speciale della console con grafiche personalizzate, già trapelata sul web ma mai confermata da Nintendo.