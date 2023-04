The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: nuovo gameplay nello spot di Nintendo

Mancano ormai poche settimane al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sicuramente uno dei titoli più attesi dell'anno. Comprensibilmente, Nintendo continua a promuovere il suo nuovo titolo di punta con una serie di spot commerciali che ci preparano al debutto dell'open world.

Dopo averlo già ammirato in una serie di spot in lingua giapponese, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom torna a mostrarsi con un breve filmato confezionato da Nintendo per i giocatori occidentali. Per nostra fortuna, il video che trovate in cima alla notizia contiene anche delle sezioni inedite di gameplay con cui possiamo fugacemente ammirare il mondo di Hyrule, ed abbiamo inoltre un assaggio della straordinaria varietà di strumenti ed opzioni che l'open world consegnerà nelle nostre mani per dare libero sfogo alla creatività.

Se siete interessati a visionare le sole sequenze in-game potete dare uno sguardo al tweet di Okami, che ha confezionato un breve filmato incentrato esclusivamente sul gameplay contenuto all'interno dello spot.

Augurandovi una buona visione, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. Se foste interessati ad ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di consultare la nostra Anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.