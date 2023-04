The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: si può giocare con la Principessa?

Si può giocare con la Principessa Zelda in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? La domanda è meno scontata di quanto sembri dal momento che l'ultimo trailer sembra suggerire questa ipotesi... ma è davvero possibile, oppure no?

Effettivamente il terzo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom suggerisce un possibile coinvolgimento della Principessa nell'avventura, con quest'ultima che sarà effettivamente un personaggio giocabile. Si tratta però solamente di una supposizione e al momento non ci sono ancora certezze, è probabile che la Principessa possa ricoprire un ruolo chiave nella seconda fase dell'avventura, già in The Legend of Zelda Breath of the Wild molti giocatori chiedevano la possibilità di giocare nei panni della Principessa Zelda e chissà che Nintendo non abbia deciso di accontentarli.

Se dovessimo sbilanciarci, analizzando il trailer finale, diremmo che le possibilità di poter giocare una parte di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vestendo i panni della Principessa Zelda sono concrete, ma si tratta solamente di una nostra ipotesi e ribadiamo come non ci siano ancora certezze su questo aspetto della produzione.

Per saperne di più dovremo attendere il 12 maggio, giorno che vedrà l'arrivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sulle console della famiglia Nintendo Switch.