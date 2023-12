The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: è uno dei giochi più cercati su Google negli USA

Ci avviciniamo alla fine dell'anno di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e, sebbene l'esclusiva Nintendo Switch non abbia vinto il famigerato premio Game Of The Year 2023, si comincia a pensare al futuro della serie. Il prossimo capitolo di The Legend of Zelda sarà più classico e lineare? Solo il tempo saprà darci una risposta dettagliata.

Però, nel frattempo, il presente di Nintendo e della saga videoludica incentrata sulle avventure del leggendario spadaccino Link è ricco di celebrazioni e risultati incredibili conseguiti nell'arco di poco più di sei mesi: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più cercati su Google da parte degli americani. Ciò sorprende ben poco, soprattutto se si tiene conto della creatività al potere in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Tuttavia, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è secondo soltanto a Baldur's Gate 3, un'altra importante esperienza videoludica dell'anno che, però, è riuscita a strappare dalle mani il premio GOTY al colosso di Nintendo nella notte dei The Game Awards 2023. Oltre questi due capolavori dell'anno, quali sono gli altri giochi che hanno registrato un maggior volume di ricerca attraverso le pagine ed i server del colosso tecnologico Google?

Baldur's Gate 3 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom; Starfield; Diablo 4; Hogwarts Legacy; Connections; Cyberpunk 2077; Remant II; Honkai Star Rail; Resident Evil 4 Remake.

La top 10 videoludica stilata sulla base delle ricerche via Google ha premiato, ancora una volta, Baldur's Gate 3. Invece, qual è stata per voi la lista dei migliori titoli dell'anno? Non esitate a risponderci nei commenti.