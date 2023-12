The Legend of Zelda Tears of the Kingdom il gioco più lungo del 2023, per HowLongToBeat

Dopo aver svelato che è stato Hogwarts Legacy il gioco più completo del 2023, il portale HowLongToBeat, che tiene traccia della longevità dei giochi e delle ore necessarie per portarli a termine con o senza attività secondarie, ha svelato il videogioco pubblicato quest'anno che propone l'esperienza più vasta in assoluto.

In termini puramente di durata, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ottiene il primato di HowLongToBeat. Secondo i dati raccolti dal portale, inviati direttamente dagli utenti che ci hanno giocato, rivelano che sono necessarie 110 ore di gameplay per portare a termine l'avventura di Link in tutti i suoi aspetti, quindi compresa la campagna, le missioni secondarie e le altre attività collaterali. Essere completisti ad Hyrule porterà via più tempo che esplorare sino in fondo Baldur's Gate 3, l'RPG di Larian Studios che al suo interno custodisce una miriade di segreti da scoprire, e che richiede in tutto 105 ore secondo il sito.

Procedendo con la classifica troviamo poi Octopath Travelers II, Starfield, Fire Emblem Engage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Diablo IV, Lies of P e Wo Long Fallen Dynasty. Ovviamente, c'è da tenere in conto che quelli di HowLongToBeat rimangono dei numeri indicativi e che ogni giocatore fa storia a sé stante: ognuno di noi ha tempi diversi, e non siamo necessariamente interessati ad esplorare gli stessi aspetti di un'esperienza videoludica.