The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il gioco più cercato del 2023 su Yahoo Japan

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom batte tutti su Yahoo! Japan, il motore di ricerca è ancora molto usato in Giappone e il gioco Nintendo si è classificato al primo posto tra le keyword a tema videogiochi più ricercate negli ultimi dodici mesi.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è dunque il gioco più cercato del 2023 su Yahoo! Japan seguito da Pokemon Scarlatto e Violetto, Pokemon Sleep, Pikmin 4 Honkai Star Rail. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è rivelato un vero e proprio fenomeno di costume in Giappone (e non solo) dando vita ad un fenomeno pop che ha tenuto banco per tutta l'estate.

Anche i Pokemon si confermano essere molto popolari con Pokemon Scarlatto e Violetto e Pokemon Sleep al secondo e terzo posto delle ricerche, mentre fuori dal podio troviamo Pikmin 4 e Honkai Star Rail. A eccezione di quest'ultimo, la top 5 è interamente dominata da Nintendo, giochi come Final Fantasy XVI non riescono a entrare nelle prime cinque posizioni, a testimonianza di come Nintendo sia un marchio estremamente forte in Giappone.

Riuscirà The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ad aggiudicarsi il GOTY ai Game Awards? Lo scopriremo venerdì 8 dicembre.