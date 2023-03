The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un gioco Open World?

Dopo aver visto in azione 10 minuti di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom, cresce ancora di più l'attesa nei confronto del nuovo kolossal targato Nintendo, che promette di offrire ai giocatori una Hyrule ancora più grande e ricca di sorprese rispetto a quanto visto in Zelda Breath of the Wild.

Parlando a proposito del mondo di gioco, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà dunque Open World? La risposta è affermativa: proprio come il predecessore del 2017, anche nel prossimo Zelda avremo a disposizione un enorme scenario da esplorare a totale piacimento e libertà, con tutta Hyrule a disposizione. Non solo, oltre allo scenario terrestre già conosciuto in Breath of the Wild, stavolta sarà possibile anche sorvolare i cieli alla scoperta di nuove ambientazioni tra le nuvole. Ciò comporta non solo una mappa ancora più ampia, ma anche un gameplay che punterà con molta più decisione sulla verticalità, dando così vita a nuove meccaniche ed approcci inediti all'avventura.

Tears of the Kingdom promette dunque di offrire molte sorprese anche a chi ha già consumato il precedente capitolo per centinaia di ore. A tal proposito, non perdetevi la nostra anteprima di Zelda Tears of the Kingdom, in cui ci soffermiamo su quanto mostrato nell'ultimo video-gameplay e sulle potenzialità dell'opera in arrivo disponibile dal 12 maggio 2023 su Nintendo Switch.