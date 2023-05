The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: guida alla mappa e punti d'interesse di Hyrule

La nuova mappa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom presenta tante novità rispetto a quella del precedente The Legend of Zelda Breath of the Wild, per questo è utile capire quali sono i principali punti di interesse per imparare ad orientarsi al meglio nelle vaste terre di Hyrule.

Hyrule Centrale

Oltre ad essere il cuore del regno, Hyrule Centrale è anche un’area della mappa che ricopre un ruolo fondamentale nella nuova avventura di Link, visto che tutta la fase iniziale si svolge al suo interno. Uno dei luoghi più rilevanti della regione non è a terra, ma in aria: Hyrule Centrale ospita infatti uno dei complessi di isole sospese più grandi di tutta la mappa, l’Isola celeste delle origini. Sebbene buona parte della superficie di questa enorme isola corrisponda alla parte di gioco che funge da tutorial, nemmeno qui mancano puzzle da risolvere, forzieri da scovare e persino un Golemax da sconfiggere, così da utilizzare il suo affilatissimo nucleo per potenziare un’arma tramite Compositor. Tuffandosi giù dall’Isola celeste delle origini si raggiunge il Forte di Guardia, luogo che in un certo senso funge da hub centrale. Qui risiedono molti degli alleati di Link e Zelda, senza contare che in questo avamposto è possibile tornare regolarmente per parlare con alcuni importanti personaggi oppure per fare rifornimento nella stanza sotterranea, in cui è presente anche una statua utile per ottenere portacuori e portavigore in cambio delle sfere ricevute completando i sacrari. Muovendosi verso nord dalla base degli Hylia si arriva invece al Castello di Hyrule, che in seguito alle vicende che hanno dato il via alla storia di Tears of the Kingdom ha subito un importante cambiamento ed è inaccessibile.

A sud-ovest rispetto al Forte di Guardia troviamo ancora una volta l’Arena, l’enorme struttura in cui non troveremo un Lynel come nel vecchio capitolo, ma un altro temibilissimo nemico di cui non vi sveleremo l’identità: andateci personalmente per scoprire di cosa si tratta, magari scappando a gambe levate negli attimi immediatamente successivi.

Terre di Oldin

Spostandoci poco più in alto ci ritroviamo nelle Terre di Oldin, una regione che presenta tre grosse ‘attrazioni’ per i visitatori. All’estremità orientale troviamo l’imponente Monte Morte, un luogo ostile che viritroverete a visitare per un motivo molto preciso: il suo cratere non è altro che l’ingresso per una delle aree sotterranee. Sul versante occidentale è collocato il Bosco dei Korogu, luogo molto amato dai giocatori di Breath of the Wild che però risulta inaccessibile per via di una misteriosa nube viola che è apparsa dopo la visita di Zelda e Link nelle profondità del Castello di Hyrule. Esattamente al centro fra l’isolotto del Bosco dei Korogu e il Monte Morte troviamo la Città dei Goron, i simpaticissimi personaggi dalla forma buffa e amanti della Ghiottoroccia. Sebbene non sia semplicissimo arrivare in questo luogo e l’ultima parte del percorso richieda di fare uso di carrelli su una serie di binari, si tratta di un punto d’interesse molto importante per due ragioni: qui si incontra una vecchia conoscenza di Link e, visitando il negozio di armature, è possibile procedere con l’acquisto dell’intero set ignifugo, perfetto per chi deve affrontare nemici roventi. Chi ha un po’ di Rupie extra da spendere potrebbe anche fare un pensierino sull’acquisto dei preziosi cristalli che, se usati col Compositor, permettono di aumentare sensibilmente il potere offensivo delle armi.

Terre di Akkala e Ranel

Pur essendo una regione meno estesa rispetto alle altre, quella delle Terre di Akkala è particolarmente densa di punti d’interesse. La punta della mappa a nord-est, ad esempio, è un vecchio centro di ricerca che è stato preso d’assalto dagli Yiga e chi deciderà di farsi coraggio e liberarla otterrà un paio di ricompense molto interessanti. Poco più ad est del Centro di Ricerca di Akkala ci si può imbattere nella Fonte di Ippan, un’entità che, in cambio di alcune risorse, può potenziare o addirittura riportare in vita i cavalli registrati presso qualsiasi stallaggio in giro per Hyrule. Muovendosi invece oltre la costa, verso ovest, è possibile imbattersi in una piccola flotta di navi che pullulano di nemici, i quali vanno necessariamente eliminati in sequenza per poter consentire a Link di fare pulizia della zona e mettere al sicuro i suoi abitanti. Nella parte più bassa di Akkala vi sono anche due centri abitati davvero particolari. Uno di questi è il Cantiere Miceda edilizia, in cui è possibile completare una quest molto utile per chi vuole acquisire un po’ di confidenza con i veicoli terrestri e ottenere qualche Rupia. Usando un carrello sui binari accanto al cantiere è invece possibile raggiungere il Villaggio Daccapo, un centro abitato molto contenuto e posizionato in alto, su un enorme cilindro di roccia circondato dall’acqua. Se c’è un motivo per il quale potreste pensare di arrivere fino a qui, quello è sicuramente per parlare con Popunda. Questo piccolo Goron con il cappello da carpentiere dispone di un’abilità unica nel suo genere: in cambio di 20 Rupie, può annullare gli effetti di qualsiasi Compositor senza farvi perdere l’oggetto attaccato all’arma.

La principale attrazione delle Terre di Ranel, la porzione della mappa ad ovest di Hyrule Centrale, è lo splendido Villaggio degli Zora, che però sta subendo le conseguenze del Miasma come buona parte dei territori del regno. Il motivo per cui non c’è molto da vedere nei dintorni del villaggio è dovuto alla massiccia presenza di melma tossica e fanghi in grado di inghiottire chiunque ci finisca dentro.

Terre di Necluda

La regione a sud-est della mappa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è quella con la maggior concentrazione di centri abitati. Quello situato più in alto, poco più a sud rispetto alla Palude di Ranel, è il Villaggio Calbarico, nel quale si possono acquistare ben due diversi set di armatura molto costosi (parliamo di 5.000 Rupie per ogni pezzo): quello Lumisera, che al buio si illumina, e quello Furtivo, per evitare di farsi notare dai nemici nei paraggi emettendo pochissimo rumore con qualsiasi tipo di movimento. Ai piedi del Monte Ranel, verso sud, troviamo invece il Villaggio Finterra, un luogo fondamentale per chi ci tiene all’aspetto del protagonista. Proprio in questo centro è possibile parlare con Serge, il sarto che in cambio di una manciata di Rupie può modificare i colori delle armature di Link (a patto che supportino tale funzionalità) oppure selezionare un tessuto diverso per la paravela, così da utilizzare ad esempio tutte le ricompense degli Amiibo di The Legend of Zelda. Girovagando per la città è anche possibile dare il via ad una simpatica quest secondaria tramite la quale avrete un ruolo nelle elezioni del prossimo sindaco del villaggio.

A chiudere il tris di piccole città troviamo il Villaggio Vappesca, che si trova all’estremità sud della mappa. Questo è un luogo molto particolare, poiché all’inizio dell’avventura è completamente invaso dai pirati e sottrarlo al controllo di questi loschi figuri non sarà un’impresa particolarmente semplice, a meno che non disponiate di una generosa quantità di portacuori e di armi molto forti. Dopo aver fatto un po’ di pulizia, potrete prendere personalmente parte alla ricostruzione del villaggio.

Terre Gerudo

Le Terre Gerudo nascondono senza dubbio uno dei luoghi più affascinanti dell’intero regno di Hyrule. Stiamo infatti parlando della porzione desertica della mappa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in cui è impossibile circolare senza il supporto di qualche cibo rinfrescante o di un’apposita armatura. La parte più interna del deserto, quella a nord-est, non è particolarmente ostile nei confronti dei viaggiatori e, sebbene richieda un po’ di attenzione per via dell’elevata temperatura, permette ai viandanti di girovagare fino a raggiungere il Bazar Arsur, una sorta di avamposto che segna anche la divisione fra le due parti di deserto. Oltre questo ‘confine’, le cose si fanno più difficili poiché imperversa una tempesta di sabbia che rende impossibile consultare la mappa e avere quindi punti di riferimento. Solo i più coraggiosi potranno avventurarsi senza paura tra le condizioni meteo avverse e procedere fino a raggiungere la bellissima Cittadella Gerudo, solo apparentemente disabitata.

Terre di Hebra

A chiudere il nostro viaggio virtuale tra i luoghi che caratterizzano la nuova Hyrule di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom troviamo le Terre di Hebra, la regione a nord-ovest della mappa in cui la maggior parte della superficie è ricoperta dalla neve e in cui è difficile spostarsi per via delle rigidissime temperature. Tra un picco innevato e l’altro è possibile far visita al Borgo dei Rito, le creature piumate che abbiamo imparato a conoscere in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tralasciando il piacere di girovagare per le strutture di questa popolazione dotata di ali, è sicuramente utile far tappa in questo centro per via del mercante di armature, che ha in vendita un ottimo set per la protezione contro il freddo, che vi aiuterà a spostarvi più agilmente nel resto della regione.