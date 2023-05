The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: guida alle migliori armature per iniziare

Se state muovendo i primi passi nella Hyrule di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e gli abiti iniziali di Link iniziano a starvi stretti, ecco come fare per trovare alcune delle armature migliori per affrontare i pericoli in giro per il regno.

Abiti Hylia

Non si tratta di un'armatura particolarmente efficace per via della totale assenza di caratteristiche uniche, ma gli abiti Hylia sono perfetti per chi sta muovendo i primi passi nel regno di Hyrule. Si tratta infatti di un completo che permette di aumentare la difesa totale di Link al massimo per quello che riguarda le corazze non potenziate.

Ecco come trovare tutti i pezzi del set:

Cappuccio Hylia: ha un costo di 70 Rupie e si acquista presso il negozio di armature al Forte di Guardia

Armatura da Barbaro

A meno che non vogliate usare gli Amiibo in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per ottenere sin sa subito l'armatura della Furia Divina (sbloccabile anche senza le statuette), esistono anche alternative per ottenere un bonus all'attacco. A questo proposito, è possibile recuperare senza troppi problemi il set del Barbaro, i cui tre pezzi vanno ad incrementare il potere offensivo di Link.

Ecco come trovare ogni elemento del set:

Maschera da Barbaro: in fondo alla Grotta del Colle Fez, ad ovest rispetto alla cima della montagna di Hyrule Centrale. Per risolvere l'enigma in fondo alla grotta sarà sufficiente usare Ascensus sulla pedana con tre statue di pietra

Armatura Zora

Fra i set più utili di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non possiamo non citare quello Zora, visto che ciascun elemento di questo completo conferisce abilità uniche al protagonista. Il pezzo più utile (e anche facile da reperire) è il busto, poiché consente di risalire le cascate con la semplice pressione di un tasto e, visto che in alcune parti della mappa vi sono cascate che cadono dalle isole sospese nei cieli, potete immaginare quanto possa favorire l'esplorazione.

Ecco come trovare tutti i pezzi del set:

Elmo Zora: il copricapo del set è invece sull'isola a forma di pesce che si trova proprio sospesa sopra al villaggio Zora, raggiungibile risalendo la cascata torbida utilizzando il busto dell'armatura Zora. Il forziere che la nasconde è in corrispondenza della parte destra della coda. Occorre sporgersi per vedere una macchia di melma sulla facciata dell'isola, la quale può essere colpita con una freccia d'acqua per rivelare un passaggio segreto. Entrateci per trovare il forziere di pietra che contiene l'elmo

Set da Scalata

Il set da arrampicata è molto utile per chi ha iniziato a giocare a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e non dispone di Congegni Zonau a sufficienza per realizzare velivoli con facilità. Grazie a questi pezzi di equipaggiamento, Link può scalare qualsiasi superficie ad una velocità aumentata, rendendo più agevoli questi momenti di gioco.

Qui sotto trovate la collocazione sulla mappa di tutti e tre i pezzi del set:

Bandana da Scalata: è nella Grotta del Monte Tuono, poco più ad est rispetto al Villaggio Zora

Abiti contro il freddo

Gli Schinieri Antifreddo che si recuperano durante il tutorial sull'Isola Celestiale delle Origini sono ottimi per avere un po' di resistenza al freddo, ma non sono sufficienti per addentrarsi nelle aree della mappa con le temperature più rigide. Se ogni volta che visitate questi luoghi non volete ricorrere a cibi o pozioni, potreste optare per l'acquisto di un'armatura adatta a tale scopo, magari scegliendo solo un paio di elementi per avere un set completo contro il freddo (quindi busto ed elmo).

Di seguito trovate le indicazioni su come ottenere tutti i pezzi del set:

Piume Antineve: costano 650 Rupie al negozio di armature del Villaggio Rito

Abiti contro il caldo

Link soffre anche il caldo e senza l'adeguato equipaggiamento non può spostarsi nelle aree più calde della mappa. Visto che sarebbe uno spreco utilizzare le risorse per la creazione di pozioni per la resistenza al caldo dalla durata elevata, potreste fare un pensierino sul set che incrementa la capacità di resistere al caldo del protagonista. Tutti e tre i pezzi del set desertico si trovano nelle Terre Geurdo, ovvero il deserto, e possono essere acquistati.

Ecco la posizione di tutti i pezzi del set:

Fascia del Deserto: Costa 450 Rupie al Bazar Arsur, l'avamposto lungo la strada che porta alla città Gerudo

Avete già letto la nostra guida su come potenziale le armature in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Sulle pagine di Everyeye trovate anche i consigli su come utilizzare gli Emblemi di Rospettro in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, così da ottenere la Maschera da Boblin.