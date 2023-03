The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: guida alle nuove abilità di Link

Nintendo ha mostrato 10 minuti di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom, con i fan che hanno quindi avuto un primo assaggio delle caratteristiche del nuovo kolossal in arrivo su Nintendo Switch il 12 maggio 2023. E soprattutto hanno scoperto alcune nuove abilità che Link potrà utilizzare nella sua prossima avventura.

Al momento sono quattro le abilità inedite confermate per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e non è da escludere che il gioco completo possa nascondere ulteriori sorprese in tal senso. Al momento conosciamo i nomi originali in lingua inglese di questi poteri, ma provvederemo ad aggiornali non appena avremo conferme sulle localizzazioni. Intanto, vi elenchiamo di seguito le abilità inedite a disposizione di Link:

Recall - Permette di riavvolgere il tempo. Nel video-gameplay mostrato lo scorso 28 marzo vediamo Link utilizzare tale potere su una grossa pietra caduta dal cielo, che sfrutterà dunque a mo' di ascensore: il macigno ritorna indietro nel cielo, portandosi con sé il protagonista che può in questo modo raggiungere nuove aree. Resta da capire se l'abilità Recall ha dei limiti e se può essere usata su qualunque elemento, nemici compresi.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in cui analizziamo a fondo quanto mostrato da Nintendo nel video-gameplay.