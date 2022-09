The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: un leak aveva svelato il titolo una settimana fa

È inutile girarci intorno, l'annuncio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è stato il più apprezzato del Nintendo Direct di oggi, anche per via del reveal della data d'uscita dell'esclusiva Switch. Sembrerebbe però che il titolo ufficiale del gioco sia finito in rete già da qualche giorno.

In seguito alla pubblicazione da parte di Nintendo del trailer e delle immagini del sequel di Breath of the Wild, che ha finalmente un nome definitivo, qualcuno ha effettuato una ricerca sul web scoprendo qualcosa di molto interessante. Circa dieci giorni fa, ovvero il 4 settembre 2022, un utente chiamato milonssecretcastle ha creato un Subreddit sul celebre social network con il nome "Tears of the Kingdom". Il forum, che non aveva alcun contenuto, ha iniziato immediatamente a popolarsi con i messaggi dei videogiocatori di tutto il mondo, i quali si stanno chiedendo come l'utente potesse conoscere già da qualche giorno il nome del prossimo capitolo della serie Nintendo.

Al momento non vi è alcuna certezza, ma le ipotesi sono molteplici. C'è chi ritiene si tratti tutto di una pura coincidenza, chi pensa che sia stato un dipendente Nintendo per evitare che qualcuno potesse creare un Subreddit prima di quello ufficiale e chi sostiene che si tratti di un aspirante leaker che ha sfruttato le sue conoscenze per guadagnarsi la fiducia della community.

In attesa di scoprire di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulla data d'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.