The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è in mano alla stampa: occhio agli spoiler!

Dopo aver permesso alla stampa europea di provare The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo of Europe sembra aver iniziato a inviare il gioco ai giornalisti per le recensioni, almeno in alcuni paesi, tra cui il Portogallo.

Proprio su Reddit viene segnalato il caso di un giornalista portoghese avvistato online proprio su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Questo vuol dire che le copie review per la stampa sono state distribuite o sono in dirittura di arrivo, con conseguenti possibili spoiler.

Non è escluso che anche la distribuzione delle copie retail sia in partenza, i rivenditori potrebbero ricevere le loro scorte a breve, aumentando così il rischio spoiler, del resto più copie ci sono in circolazione prima del day one e maggiori sono i rischi di anticipazioni non volute.

In questi casi, il consiglio è sempre lo stesso, se volete ridurre al minimo le possibilità di beccarvi uno spoiler in piena regola, evitate di utilizzare i social network e YouTube, limitandovi a seguire quei canali e profili che ritenete assolutamente sicuri.

Noi abbiamo giocato a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e vi abbiamo raccontato le nostre impressioni preliminari, un gustoso antipasto in attesa della recensione completa della nuova avventura di Link.