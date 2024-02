The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: un milione di download illegali prima del lancio

Come emerso nelle scorse ore, Nintendo ha fatto causa agli autori dell'emulatore Yuzu, che permette di giocare giochi per Switch su PC Windows, Linux e dispositivi Android. A corredo, emerge anche un dato decisamente importante relativo a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Nel carteggio depositato presso i suoi legali, Nintendo accusa Yuzu di favorire la pirateria su larga scala dei giochi per Switch e in tal senso cita il caso di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che sarebbe stato scaricato illegalmente da oltre un milione di persone in una settimana e mezzo a maggio, prima del lancio ufficiale.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha venduto 10 milioni di copie in tre giorni per poi superare le 18 milioni di copie ad agosto 2023, numeri che danno l'idea del successo del gioco. Tuttavia l'ultima avventura di Link è stata piegata anche dalla pirateria come confermato da Nintendo e oltre un milione di giocatori hanno scaricato Zelda TOTK illegalmente prima del lancio sul mercato.

Al momento non sappiamo come finirà lo scontro con Yuzu ma Nintendo è (ovviamente) pienamente intenzionata a far valere i suoi diritti legali sul copyright del codice sorgente e degli altri asset del gioco.