The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo svela come inizierà il gioco

Con il trailer finale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è cresciuta ancor di più l'attesa dei giocatori di tornare a vestire i panni di Link e scoprire tutte le sorprese della rinnovata Hyrule. Nintendo ci fornisce ora una piccola anticipazione di dove muoveremo i primi passi all'inizio di questa nuova avventura.

Una delle differenze più macroscopiche rispetto a Breath of the Wild è sicuramente la presenza delle isole galleggianti di Tears of the Kingdom, titolo che sembra puntare come mai prima d'ora sull'esplorazione verticale. È proprio su una di queste che il nostro Link si troverà a viaggiare quando avremo appena iniziato la nostra avventura.

Stando a quanto ci viene anticipato direttamente sulle pagine ufficiali del gioco, "Link inizia il suo viaggio su una delle tante misteriose isole galleggianti apparse all'improvviso nei cieli sopra Hyrule. È lì che il nostro eroe dovrà acquisire nuove abilità prima di tornare in superficie per iniziare la sua epica avventura". Ci viene inoltre confermato che "Il cielo non è l'unica cosa che è cambiata a Hyrule. I luoghi familiari sono stati radicalmente trasformati, con nuove città, grotte umide e misteriosi abissi spalancati che spuntano in tutto il mondo, tutti in attesa di essere esplorati".

L'attesa spasmodica per la nuova esclusiva Nintendo avrà termine il 12 maggio di quest'anno, quando sarà finalmente disponibile su Switch. Nel frattempo, potete recuperare la nostra Anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per approfondire tutto sul gioco.