The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: perché la Master Sword è rotta?

Uno dei dettagli più curiosi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, emersi da trailer e immagini fin qui diffusi da Nintendo, è che la leggendaria Master Sword si presenta danneggiata, o comunque corrotta e ben lontana dal suo tipico splendore.

Perché la Master Sword è rotta in Zelda Tears of the Kingdom? Chiaramente per ora non c'è una risposta definitiva, che arriverà soltanto quando il seguito di Zelda Breath of the Wild sarà disponibile su Nintendo Switch il prossimo 12 maggio. In attesa della verità, in ogni caso, non sono mancate ipotesi e teorie dei fan sui motivi che avrebbero portato la simbolica spada a corrompersi gravemente.

C'è ad esempio chi ipotizza che Fi, lo spirito che risiede all'interno della Master Sword (come confermato in The Legend of Zelda Skyward Sword), abbia abbandonato l'arma. Una linea di dialogo di Zelda al termine di Breath of the Wild lascia intendere questa possibilità, dato che la principessa afferma di non riuscire più ad avvertire la voce dentro la spada.

Un'altra speculazione potrebbe essere collegata a possibili alterazioni temporali: in Tears of the Kingdom sembra che Link abbia il potere di riavvolgere il tempo all'indietro e modificare così la forma di determinati oggetto o elementi degli scenari. L'ipotesi è che la sua nemesi Ganondorf abbia invece l'abilità opposta, ossia di velocizzare lo scorrere del tempo, che avrebbe dunque applicato sulla Master Sword fino a corromperla.

Quanto descritto va in ogni caso inteso come purissime supposizioni prive di conferma, nel frattempo sta circolando un potenziale grosso spoiler sulla Master Sword di Zelda Tears of the Kingdom che potrebbe aver rivelato alcuni importanti dettagli sul ruolo che l'arma avrà nel nuovo gioco. Trattandosi in ogni caso di un sequel, vediamo intanto se serve aver giocato Breath of the Wild per capire Zelda Tears of the Kingdom.