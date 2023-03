The Legend of Zelda Tears of the Kingdom permetterà di cambiare il mondo di gioco

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è stato premiato come gioco più atteso dell'anno ai Dengeki Game Awards 2023 e per l'occasione il producer Eiji Aonuma ha ringraziato la community, svelando anche un dettaglio importante sul nuovo gioco della serie.

"Alcune abilità di Link sono già state svelate dai trailer" suggerisce Aonuma, che poi continua: "Link avrà alcuni strumenti molto potenti al suo arco, alcuni dei quali particolarmente creativi. Posso dirvi che ci sarà la possibilità di cambiare il mondo di gioco."

Il produttore non è sceso nel dettaglio, è chiaro però che la possibilità di "cambiare il mondo di gioco" è sicuramente una opzione interessante, non sappiamo in che modo questo avverrà e quali poteri o strumenti lo permetteranno, ma certamente una simile idea apre le porte a numerosi scenari capaci di cambiare completamente il gameplay sia in cielo che in terra.

Il nuovo gioco di Zelda sta registrando preordini record in Giappone superando i preordini di The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'è sicuramente tanta attesa verso la prossima avventura di Link, un gioco che si preannuncia come l'ultima grande produzione Nintendo per Switch e sicuramente l'ultimo gioco della serie per l'attuale console della casa di Kyoto, a meno di eventuali sorprese.