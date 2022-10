The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: già in preordine ad un prezzo scontato

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il prossimo gioco action/adenture di Nintendo, sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild del 2017 ed in uscita in esclusiva per Nintendo Switch il 12 maggio 2023.

Il gioco è stato annunciato all'E3 2019 come sequel di Breath of the Wild, all'E3 2021 Nintendo ha presentato un trailer che rivelava il gameplay, gli elementi della storia e una data di uscita prevista per il 2022. A marzo 2022, Nintendo ha annunciato che il gioco sarebbe stato posticipato al secondo trimestre del 2023. Ulteriori informazioni sono state annunciate nel Nintendo Direct di settembre 2022, inclusi il sottotitolo, Tears of the Kingdom e una data di uscita del 12 maggio 2023.

Uno dei nuovi elementi del gioco in uscita include la possibilità di esplorare isole galleggianti sopra Hyrule, con i giocatori in grado di librarsi tra loro in uno stile simile a The Legend of Zelda: Skyward Sword.

