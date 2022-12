The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in preordine ad un prezzo scontato

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 12 maggio 2023. In questo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule.

Il gioco è stato concepito dopo che il team non è stato in grado di utilizzare tutte le idee pianificate per il contenuto scaricabile di Breath of the Wild. I nuovi elementi includono isole galleggianti sopra Hyrule, con i giocatori in grado di librarsi tra di loro in uno stile simile a The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Il gioco è in preordine su eBay ad un prezzo scontato con spedizione gratuita, al prezzo di 59,99 euro con 10 euro di sconto dal prezzo di listino.

