The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un prequel o un sequel di Breath of the Wild?

Visti i meriti e il successo di The Legend of Zelda Breath of the Wild, l’annuncio di un nuovo titolo chiaramente collegato ad esso non poteva che risvegliare l’hype di ogni appassionato. A tal proposito, grazie ai dettagli già confermati, sappiamo se il nuovo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà un sequel o un prequel del precedente gioco?

Com’era chiaro fin dal primo trailer mostrato in chiusura del Nintendo Direct tenutosi in occasione dell’E3 2019, il prossimo capitolo della storica saga nata su NES sarà un seguito diretto del gioco uscito nel 2017 su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Non a caso, in quell’occasione, il breve video con il quale venne presentato il progetto mostrò il protagonista Link e la principessa che dà il nome alla serie intenti ad assistere al risveglio dell’oscurità, causa di un preoccupante innalzamento dell’area circostante il castello di Hyrule esplorato durante le fasi finali di Breath of the Wild.

Per concludere, nel caso voleste approfondire ulteriormente l'atteso nuovo capitolo dell'iconica serie, non perdetevi il nostro speciale dedicato all’analisi dell’ultimo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una corposa anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, utile a capire cosa possiamo aspettarci da questo promettente seguito.