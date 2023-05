The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: qual è il punto più alto della mappa?

Come sappiamo la mappa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sembra particolarmente estesa e inoltre si sviluppa anche in verticale, permettendo di esplorare le isole nel cielo di Hyrule. Ma qual è il punto più in assoluto raggiungibile dai giocatori?

L'unico limite è il cielo, si dice spesso, ma in realtà in questo caso un limite c'è ed è di 3300 unità sull'asse Y della mappa, superato questo punto Link non può andare oltre. Un video pubblicato da IGN ci mostra il punto massimo raggiungibile e quel punto possiamo fare solamente una cosa: usare la paravela per lanciarsi nel vuoto e assistere ad una discesa mozzafiato.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un gioco particolarmente creativo come dimostrano le creazioni dei giocatori: Link che diventa pilota di caccia, Link che crea macchine da guerra e persino robottoni realmente funzionanti!

Il nuovo gioco della serie Nintendo è ora disponibile sulle console della famiglia Switch, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e alla guida con i trucchi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, particolarmente utili per i nuovi giocatori e per chi si è da poco avvicinato alla serie The Legend of Zelda.