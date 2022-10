The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, scopriamo insieme la nuova figure di Link

In occasione del Nintendo Live 2022, manifestazione videoludica attualmente in corso a Tokyo, la grande N ha sorpreso i fan con un qualcosa di molto particolare. Alcuni visitatori hanno infatti notato, all'interno di una zona dedicata, una statua a grandezza naturale di Link, una mossa pubblicitaria che ha fatto in poco tempo il giro del mondo.

E noi di Everyeye abbiamo colto l'occasione per dare uno sguardo più approfondito alla statua, così da potervi svelare qualche dettaglio in più sul protagonista del prossimo titolo dedicato a Zelda.

L'aspetto che notiamo istantaneamente è sicuramente la diversa presentazione a livello estetico del protagonista. Link sembra diverso rispetto al passato, molto più serio, forse per via delle esperienze vissute nel capitolo precedente, e appare con un'armatura più articolata che nella precedente iterazione.

Tuttavia l'aspetto più interessante riguarda il suo braccio destro, proteso verso l'esterno, e che sembra assumere un colorito tendente all'azzurro e delle sembianze sovrumane, anche a causa di una serie di "rune" che lo ricoprono nella sua interezza. Per adesso non conosciamo la natura dei cambiamenti avvenuti al suo arto, tuttavia è facile ipotizzare che il tutto sia frutto di una qualche mutazione dovuta a fattori magici, o, ancora, che il braccio sia stato reciso in battaglia e poi ripristinato, in un secondo momento, conferendo a Link dei nuovi poteri legati al suo utilizzo. Per ora, ovviamente, parliamo di semplici ipotesi, per cui è consigliabile aspettare che Nintendo stessa condivida nuove informazioni in merito.

Restando in tema, sapevate che gli ultimi trailer dedicati a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom hanno posto degli interrogativi riguardo al ciclo lunare del gioco? Un video molto recente faceva menzione a una "luna rossa", forse quella già vista in Breath of The Wild, ma è ancora troppo presto per avanzare ipotesi certe.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 12 maggio 2023.