The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, finalmente ci siamo! Arriva il rating ESRB

Dopo l'elezione a gioco più atteso del 2023 ai The Game Awards, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si avvicina ulteriormente all'esordio sul mercato videoludico.

Un interessante dettaglio ha in particolare fatto la sua apparizione sul portale ufficiale di casa Nintendo. Nella pagina del sito dedicata al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è infatti ora possibile trovare il marchio dell'Entertainment Software Rating Board. Ciò significa che gli esperti dell'ESRB hanno già avuto modo di analizzare le tematiche e i contenuti proposti da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e di decidere il rating del gioco.

Come potete verificare dal seguente screenshot, la produzione della Grande N si è vista assegnata una classificazione 10+, esattamente come accaduto nel 2017 per The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'ente di classificazione nordamericano ha segnalato la presenza del titolo di violenza di stampo fantasy e di tematiche adatte anche ad un pubblico di giovanissimi. Come noto, il processo di classificazione di un videogioco è in genere associato ad una fase avanzata del processo di sviluppo. Si avvicina dunque a passi spediti il momento di inserire la cartuccia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom all'interno della propria Nintendo Switch. Ottimi segnali in tal senso erano del resto giunti proprio di recente, con l'annuncio dell'avvio delle operazioni di doppiaggio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. L'appuntamento con il lancio del gioco, lo ricordiamo, è fissato al prossimo 12 maggio 2023.