The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: signori, abbiamo il Perfect Score su Famitsu!

Il numero 1798 di Famitsu (in arrivo nelle edicole giapponesi giovedì 18 maggio) contiene una sola recensione, quella di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, titolo uscito già da qualche giorno sia in Occidente che in Giappone.

Il nuovo gioco Nintendo è stato premiato con il Perfect Score, ovvero con una valutazione di 40/40 ricevendo quattro 10 tondi tondi da altrettanti redattori della rivista.

Si tratta del ventottesimo gioco in assoluto a ricevere il Perfect Score nella storia della testata e del quinto gioco della serie The Legend of Zelda a ricevere un voto di 40/40. Tra i giochi più recenti premiati con il Perfect Score troviamo Ghost of Tsushima per PlayStation 4 nel 2020, Death Stranding per PlayStation 4 nel 2019, Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age per PlayStation 4 e Nintendo 3DS nel 2017, oltre a The Legend of Zelda Breath of the Wild per Switch e Wii U nel 2017.

Un bel riconoscimento per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che guadagna l'ambito Perfect Score di Famitsu così come il precedente The Legend of Zelda Breath of the Wild. Per completezza vi rimandiamo anche alla nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo Switch.