The Legend of Zelda Tears of the Kingdom spopola anche su PornHub

Il lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha avuto delle conseguenze anche su PornHub, il sito ha pubblicato un report che svela come le ricerche legate alla keyword Zelda abbiano subito una forte impennata al debutto del nuovo gioco della serie Nintendo, uscito il 12 maggio scorso.

Stando al report, il giorno dl lancio a mezzanotte il traffico su Pornhub è calato del 2-3% rispetto alla stessa ora dei giorni precedenti, segno di come molti si siano dedicati a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sin dai primi minuti di disponibilità del gioco.

Dal 6 maggio le ricerche del termine Zelda hanno subito una crescita del 236% per raggiungere il 357% nei giorni successivi e toccare il +399% il 12 maggio, giorno di lancio dell'avventura di Link. Ma non basta perché il 13 maggio le ricerche del termine sono cresciute del +759%, +1,362% il 14 maggio e infine +1,477% il 15 maggio.

Tra i termini che hanno visto una crescita delle ricerche troviamo purah zelda (+42,257%), legend of zelda rule 34 e zelda botw paya, oltre a zelda cosplay e zelda hentai. Tra i personaggi più ricercati invece (in ordine) figurano Purah, Zelda, Paya, Link, Urbosa, Ganondorf, Mipha, Great Fairy, Bokoblin, Rito e Impa.