The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: spunta un interessante brevetto Nintendo

Costantemente in testa ai giochi più attesi dai videogiocatori giapponesi, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ancora in pieno sviluppo presso gli studi di Nintendo.

Gli autori del colosso di Kyoto non hanno ancora alzato il sipario sulla maggior parte delle caratteristiche della produzione, della quale persino la sinossi è ancora un mistero. Un'aura di curiosità avvolge dunque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, al punto che persino i brevetti più tecnici depositati da Nintendo riescono a destare la curiosità degli addetti ai lavori.

Di recente, l'azienda giapponese ha in particolare registrato un brevetto legato alla resa estetica di oggetti interessati da effetti di trasparenza. La tecnologia ideata dagli ingegneri della Grande N dovrebbe riuscire a migliorare l'effetto grafico per tali oggetti in-game, a fronte di un processo di calcolo poco dispendioso. A tracciare un collegamento tra il brevetto e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il nome del suo primo firmatario. L'invenzione è infatti stata ideata da Akashi Miyagi, già presente ad alti livelli nello sviluppo di The Legend of Zelda: Twilight Princess e apparentemente molto coinvolto nella realizzazione del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Al momento, non mancano indiscrezioni legate all'eventualità che l'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom possa avvicinare Nintendo Switch alla pensione, ma Nintendo non si è ancora pronunciata sul destino del ciclo vitale della console ibrida.