The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: trucchi per utilizzare le nuove abilità di Link

A differenza di quanto potrebbe sembrare ad una visione distratta, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un prodotto molto diverso rispetto al suo predecessore per via del modo in cui il protagonista può interagire con lo scenario.

In questo nuovo capitolo infatti, Nintendo ha affidato a Link un set di poteri completamente nuovo e legato allo speciale braccio che riceve nelle primissime fasi dell’avventura. Scopriamo insieme tutte le abilità del leggendario spadaccino e quali sono alcuni dei tanti modi per sfruttarle al meglio.

Ultramano

Ultramano è la prima abilità che Link può utilizzare con il suo nuovo braccio in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si tratta di una tecnica davvero basilare nel suo funzionamento, sebbene rappresenti un elemento fondante del gameplay dell’esclusiva Nintendo Switch. Al momento dell’attivazione di Ultramano, il protagonista può selezionare un qualsiasi elemento dello scenario che non abbia dimensioni eccessive e spostarlo a proprio piacimento, con tanto di possibilità di ruotarlo liberamente mediante una combinazione di tasti. La particolarità di Ultramano non risiede tanto nel sistema di spostamento degli oggetti nello spazio, ma anche e soprattutto in quella di combinarli fra loro per costruire veicoli o altri strumenti con i quali risolvere piccoli rompicapi. Potreste ad esempio ‘incollare’ più tavole di legno per realizzare un ponte, unire due tronchi per fare una zattera o qualsiasi altra cosa vi venga in mente, l’unico limite è la vostra fantasia.

Probabilmente il modo in cui utilizzerete più spesso Ultramano nel corso dell’avventura sarà per fabbricare veicoli tramite la combinazione di oggetti comuni e congegni Zonau, grazie ai quali sarà possibile mettere in moto le vostre creazioni e magari permettere loro di volare o spostarsi rapidamente a terra.

Compositor

La seconda abilità appresa da Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom prende il nome di Compositor ed è strettamente legata al combattimento o, più nello specifico, all’utilizzo delle armi, sia esso per eliminare i nemici o distruggere elementi dello scenario. Compositor permette infatti di combinare armi ed oggetti in modo creativo per risolvere situazioni più o meno complesse.

Uno degli utilizzi più frequenti di Compositor consiste nell’agganciare una grossa roccia all’arma, così da avere a disposizione uno strumento con cui distruggere blocchi di minerali preziosi o muri di pietra (persino le corazze di alcuni nemici) che in Breath of the Wild venivano solitamente presi di mira con le bombe, gadget non presente in questo nuovo capitolo.Occorre precisare che ogni oggetto ha un effetto diverso sulle armi e va a modificarne anche il potenziale offensivo e la durabilità in maniera più o meno importante: a tal proposito, sarà possibile vedere nella schermata dell’inventario il valore d’attacco dell’arma e quello del suo ‘accessorio’. Oltre ad unire armi e rocce (inclusi i cuori di Sassorock), è possibile sfruttare Compositor in tanti altri campi e, per esempio, agganciare un lanciafiamme Zonau allo scudo per fare terra bruciata di fronte a Link durante le fasi di difesa.

Non meno importante è la combinazione di frecce ed oggetti dell’inventario per dare vita a frecce elementali: potrebbe capitare di individuare un ammasso di erbacce sotto il quale si cela un forziere e unire un frutto igneo alle munizioni vi permetterà di incendiare l’obiettivo e raggiungere il contenitore di bottino. È ottima anche la combinazione di frecce con i Semi Luminosi, così da poter lanciare queste fonti di luce in qualsiasi punto e farsi strada nei luoghi avvolti nell’oscurità come il sottosuolo di Hyrule.

Ascensus

Il fatto che Ascensus non abbia il numero di impieghi delle altre abilità non significa che si tratti di una tecnica inutile, anzi. In The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Link può sfruttare questa particolare abilità per muoversi verticalmente (solo verso l'alto) e raggiungere senza particolari limitazioni luoghi altrimenti irraggiungibili. Per usare Ascensus, è sufficiente posizionarsi al di sotto di una superficie e, quando il cursore diventa verde, la semplice pressione di un tasto farà si che il protagonista spicchi il volo fino a raggiungere l’obiettivo e spuntare dall’altro lato: a questo punto potrete decidere se completare l’azione e spostarvi con tutto il corpo oltre la superficie oppure se tornare indietro, magari perché avete scoperto che vi sono nemici troppo forti e non volete correre rischi.

All’inizio sarà dura abituarsi all’idea di poter attraversare quasi qualsiasi soffitto, ma con un po’ di tempo vi verrà subito in mente di sfruttare questa abilità di Link, magari per risolvere un puzzle oppure per saltare sulle spalle di un Sassorock fortificato.

Reverso

La quarta ed ultima abilità che tratteremo in questa guida di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (non vi faremo spoiler sulla quinta, che vi lasceremo scoprire da soli durante l’avventura), prende il nome di Reverso.

Il funzionamento dell’abilità in questione è banale: si attiva Reverso, si seleziona un obiettivo e, alla pressione di un tasto, il bersaglio torna indietro nel tempo per una manciata di secondi. Solitamente vi ritroverete ad usare l’abilità su oggetti che percorrono corsi d’acqua o altri elementi dello scenario in perenne movimento per invertirne la direzione, ma esistono anche altri usi molto interessanti per Reverso. Un ottimo impiego del potere legato al braccio di Link è quello di utilizzarlo sulle rocce che cadono frequentemente dal cielo sulle terre di Hyrule: salendo su una di queste ed utilizzando Reverso, è possibile raggiungere un punto sopraelevato dal quale lanciarsi con la paravela e spostarsi così ad una velocità maggiore tra i vari punti della mappa.

Con un po’ di fantasia, è possibile anche combinare l’uso di Ultramano e Reverso per ottenere risultati parecchio interessanti. Potreste ad esempio agganciare una tavola di legno con la prima abilità e farle fare movimenti simili a quelli di un ascensore, portandola verso un luogo elevato e poi facendola scendere fino al suolo, dopodiché potrete salirci sopra e usare reverso per farle ripercorrere le vostre azioni e arrivare praticamente ovunque.

La stessa tecnica si potrebbe utilizzare persino sugli alianti privi di accessori Zonau che gli consentano di muoversi in autonomia: si posiziona l’aliante nel vuoto e poi lo si riporta a terra, così che Link possa saltarci sopra e attivare Reverso: l'oggetto tornerà indietro fino a restare sospeso e il protagonista può interrompere l'abilità in quel momento esatto per iniziare a volare.