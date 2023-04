The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: tuffiamoci nell'ignoto con il nuovo trailer

Manca ormai davvero poco all'attesissimo debutto di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nell'attesa di poter finalmente toccare con mano la nuova esclusiva Switch, Nintendo ci delizia con un nuovo trailer intitolato "Dive into the Uknown".

Il filmato, composto in parte da sequenze di gameplay e in parte da cutscene, ci invita quindi a "tuffarci nell'ignoto" del rinnovato mondo fantasy di Hyrule. Nei panni di Link potremo esplorare l'open world confezionato da Nintendo sia a terra, come accadeva già in Breath of the Wild, che in cielo, sulle isole galleggianti.

Oltre ai i suoi lussureggianti scenari aperti, dungeon e caverne, sarà estremamente interessante andare alla scoperta del sistema di gameplay di Tears of the Kingdom, che promette di mettere nelle mani del giocatore una libertà d'azione sena precedenti.

Come abbiamo avuto modo di osservare nelle precedenti presentazioni di Nintendo, Link potrà assemblare tra loro vari oggetti e trasformarli in mezzi di trasporto via terra, acqua e aria, oppure potrà inoltre unire determinati elementi alle nostri armi così da trasformarle e renderle più potenti. Immancabili poi i nuovi poteri con cui potremo ad esempio riavvolgere il tempo o attraversare verticalmente una caverna chiusa e ritrovarci all'esterno, sulla sua sommità. Questi ed altri aspetti vengono approfonditi nella nostra Anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio su Nintendo Switch.