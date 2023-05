The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha venduto 10 milioni di copie in tre giorni

Nintendo ha annunciato che dal lancio avvenuto il 12 maggio scorso, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha venduto oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo, un risultato che conferma la popolarità della serie a più di 35 anni dal lancio.

Tears of the Kingdom è diventato così il gioco più velocemente venduto della serie Legend of Zelda, nonché il gioco più venduto per Nintendo Switch in Europa e il gioco Nintendo più venduto in Europa per qualsiasi sistema nella storia dell'azienda.

"Nel suo settimo anno, lo slancio di Nintendo Switch continua con forza, come dimostra questo lancio da record,” ha dichiarato il presidente di Nintendo of Europe, Stephan Bole. “Siamo molto grati per il supporto dei fan di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e non vediamo davvero l'ora di vedere le loro avventure e creazioni mentre viaggiano verso Hyrule."

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si conferma dunque un protagonista assoluto di questa prima metà del 2023, un gioco accolto positivamente da pubblico e critica e premiato da recensioni positive e vendite altissime. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo Switch.