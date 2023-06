Zelda Tears of The Kingdom gira in 4K e 60FPS su una NVIDIA RTX 4090

Lo Youtuber 'NoBigDeal La' ha pubblicato in rete un nuovo video gameplay dedicato a The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom in cui possiamo osservare il titolo Nintendo girare a risoluzione 4K e 60 fps su PC.

Come potete osservare dal video in apertura alla notizia, il colpo d'occhio è sicuramente notevole. L'altissimo livello di dettaglio e la maggiore fluidità rendono Tears Of The Kingdom davvero bello da guardare, esaltando ancora di più le bellezze dell'opera originale.

Ma il nuovissimo titolo Nintendo ha fatto parlare di sé anche per altri motivi che prescindono dalla grafica e dal comparto artistico. Recentemente, ad esempio, diversi fan del brand si sono riuniti per discutere quali item e abilità di Breath Of The Wild vorrebbero rivedere nel nuovo capitolo. Le risposte sono state davvero tante e svariate.

Ma Tears Of The Kingdom è soprattutto un luogo dove sbizzarrirsi con la fantasia. Dopo aver realizzato un treno interamente funzionante, i membri della community sono riusciti a ricreare delle vere e proprie battaglie Beyblade all'interno di Tears Of The Kingdom, alzando ulteriormente l'asticella nel campo delle creazioni.

NOTA: questa news è stata realizzata esclusivamente a scopo informativo e per mostrare gli avanzamenti tecnici nel campo dell'emulazione. La redazione di Everyeye.it non supporta in alcun modo la pirateria.