The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vs Skyrim: quale preferisci?

Il fenomeno videoludico dell'anno della Grande N è finalmente arrivato sul mercato dopo una lunga attesa: come anticipato più volte, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom supera ogni aspettativa, offrendo ai fan del nuovo corso dell'amata IP di Nintendo l'opportunità di immergersi nuovamente nel mondo di Hyrule come in un sogno ad occhi aperti.

Anche a distanza di settimane dal suo lancio, Tears of the Kigdom domina l’Europa a maggio rientrando nella top 10 dei giochi più venduti. Il successo quasi incommensurabile del sequel di Breath of the Wild ha conquistato il cuore dei possessori di Nintendo Switch. Questo si evince anche dalla reazione entusiasta del pubblico, che acclama il nuovo capitolo come uno dei migliori open world di sempre, se non il migliore.

Ci sono diversi giochi che nel corso degli anni hanno ricevuto una fama simile. Un esempio emblematico è The Elder Scrolls V: Skyrim, uno dei tanti grandi progetti sviluppati da Bethesda Game Studios. Pubblicato in numerose versioni durante le ultime generazioni videoludiche, Skyrim continua a brillare per le sue caratteristiche uniche, grazie all'introduzione di nuovi elementi e al supporto della community. Questo ha portato la comunità a considerarlo il "miglior gioco open world".

Quale, dunque, è il vostro open world preferito? Siete più inclini verso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che prosegue la tradizione del suo predecessore offrendo un mondo simile ma allo stesso tempo diverso, con meccaniche di gioco inedite che stravolgono l'esperienza? Oppure preferite il leggendario culto del Sangue di Drago portato avanti da Bethesda sin dal lontano 2011 con la storia del Dovahkiin? La decisione spetta a voi e, proprio per questo, vi invitiamo a condividere la vostra opinione qui sotto nei commenti.