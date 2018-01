The Legend of Zelda The Wind Waker: trapela un'immagine del primo prototipo

Un utente del forum di Assembler Games ha pubblicato una foto del presunto primo prototipo di The Legend of Zelda The Wind Waker per, in fase di sviluppo tra il 1999 e il 2003.

L'immagine in questione mostra un logo provvisorio leggermente differente rispetto a quello ufficiale e, cosa importante, la scritta "Confidential" nella parte bassa dello schermo, cosa che farebbe pensare ad una build fatta girare effettivamente su una console debug.

Sul forum di Assember Games si è scatenata una discussione tra chi ritiene lo scatto assolutamente originale e chi invece parla di un fake ben architettato. Difficile saperne di più, voi da che parte state?

The Legend of Zelda The Wind Waker è stato pubblicato nel 2003 su GameCube e nel 2013 su Nintendo Wii U, con una riedizione HD di discreto successo.