The Legend of Zelda TOTK guida la classifica dei migliori giochi del 2023 di Famitsu

Dopo avervi proposto la classifica dei giochi più attesi del 2024 dai lettori di Famitsu, che vedeva in prima posizione Final Fantasy 7 Rebirth, siamo pronti a parlarvi dei Super Popular Game Awards 2023, ossia la top 20 dei migliori titoli dello scorso anno secondo la nota rivista nipponica.

Ecco di seguito la classifica con i venti giochi usciti nel 2023 che sono stati più votati da una giuria formata da 188 personalità che includono sviluppatori e celebrità appassionate di videogiochi:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Final Fantasy 16 Super Mario Bros. Wonder Suika Game Armored Core 6 Street Fighter 6 Hogwarts Legacy Paranormasight Marvel's Spider-Man 2 Resident Evil 4 Remake Diablo 4 Pikmin 4 Dave the Diver Starfield Nobunaga's Ambition: Shutsujin (iOS/Android) Balder's Gate 3 Star Ocean The Second Story R Splatoon 3 Alan Wake 2 Monster Hunter Now

Senza particolari sorprese, il gioco più apprezzato tra quelli usciti lo scorso anno è The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, seguito dal sedicesimo capitolo di Final Fantasy e dall'acclamato Super Mario Bros. Wonder, altra esclusiva Nintendo Switch. In quarta posizione troviamo poi Suika Games, un titolo che sta avendo un successo incredibile anche e soprattutto grazie alle piattaforme social.

Per chi non lo sapesse, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il miglior gioco del 2023 anche per Metro.