The Legend of Zelda Wind Waker e Twilight Princess per Switch sono pronti per un insider

Nella giornata di ieri Nintendo ha mostrato un nuovo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ed ha annunciato l'arrivo a novembre del Game & Watch Legend of Zelda come parte dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario della saga.

Da tempo si parla però anche del possibile arrivo delle versioni rimasterizzate di The Legend of Zelda Wind Waker e The Legend of Zelda Twilight Princess, ad oggi però queste riedizioni non sono state annunciate. Nonostante la casa di Kyoto latiti sull'annuncio, le due remaster esistono, parola di Andy Robinson, editor di VGC con un track record decisamente positivo per quanto riguarda rumor, indiscrezioni e dietro le quinte dell'industria dei videogiochi.

Robinson sostanzialmente conferma le parole di Jeff Grubb, il quale ha ribadito che The Legend of Zelda Wind Waker e Twilight Princess per Switch sono pronti e arriveranno entro la fine del 2021 o nei primi mesi del 2022 al più tardi. Il motivo del mancato annuncio? Probabilmente la volontà di non danneggiare le vendite di The Legend of Zelda Skyward Sword HD e lo stesso Robinson fa capire che il reveal dei due giochi in questione potrebbe avvenire dopo l'uscita di Skyward Sword per Switch, fissata per il 16 luglio.