The Legend of Zelda, Zelda in riva al mare nel cosplay dell'italiana Giulia

Il preload di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è già partito. All'uscita di quello che forse è il titolo più atteso dell'anno mancano dunque ancora pochissime ore. Mentre il conto alla rovescia prosegue, ecco un cosplay di Zelda in preparazione di Tears of the Kingdom.

L'evento di lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom metterà in bella mostra il gameplay innovativo dell'ultima iterazione dell'iconico videogioco Nintendo. In programma il 12 maggio 2023, in contemporanea con l'uscita ufficiale del titolo, lo spettacolo digitale permetterà agli spettatori di immergersi nella prossima avventura di Link.

Con l'attesa ormai giunta agli sgoccioli, a infervorare il pubblico è la cosplayer italiana Giulia, meglio conosciuta sui social media con il nickname di @Yayachu. Mentre i segreti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vengono a galla con l'ultima clip pubblicata da Nintendo, l'artista nostrana festeggia i sei anni recentemente compiuti da Breath of the Wild, l'avventura a cui il gioco in uscita farà da sequel.

In questo cosplay della Principessa Zelda da The Legend of Zelda vediamo la sovrana di Hyrule in riva al mare con la mano che si frappone tra la luce solare e le sue pupille. Con indosso il costume tipico della tribù Gerudo, in altri due scatti vediamo Zelda ergersi sulla spiaggia e immersa nel tramonto di Hyrule.