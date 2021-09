The Lightbringer: l'avventura Zelda-like arriva su PC e Nintendo Switch

Gli sviluppatori di Rock Square Thunder annunciano la data d'uscita di The Lightbringer con un video che descrive nel dettaglio l'esperienza di gioco da vivere esplorando la dimensione platform di questa avventura in arrivo su PC e Nintendo Switch.

Il progetto di The Lightbringer vede la software house polacca collaborare con l'editore svedese Zordix per catapultare gli appassionati del genere in una dimensione piena di segreti da scoprire e di luoghi da visitare.

Chi si avventurerà in questo microcosmo dovrà portare a termine un incarico estremamente delicato: nel ruolo di The Lightbringer, i giocatori saranno infatti chiamati a difendere gli antichi monoliti dispensatori di luce dalla minaccia di un'entità maligna che punta a privare gli abitanti di questo mondo fantasy della fiamma della conoscenza.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco confezionata da Rock Square Thunder sarà perciò rappresentata dalla risoluzione degli enigmi ambientali e dal superamento degli ostacoli disseminati tra i livelli. Nel corso del viaggio sarà possibile anche cimentarsi in combattimenti con le creature al seguito dell'entità maligna principale, anche qui all'interno di scenari pieni di ostacoli, trappole e segreti da svelare con l'ausilio dello spirito guida della sorella del protagonista.

La commercializzazione di The Lightbringer è prevista per il 7 ottobre su PC (Steam) e Nintendo Switch. In calce e in cima alla notizia trovate il video gameplay e una ricca galleria immagini che mostra alcune delle ambientazioni esplorabili di questo interessante Zelda-like con visuale dall'alto.