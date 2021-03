The Long Dark a 5 milioni di copie, 8.5 milioni di utenti grazie a Epic Store e Game Pass

Gli sviluppatori di Hinterland Studios sono lieti di annunciare che l'acclamato survival game The Long Dark ha raggiunto quota 5 milioni di copie vendute. Si tratta di un risultato incredibile per il progetto nato su Kickstarter, e che ha beneficiato delle collaborazioni strette con Epic Games Store e Xbox Games Pass per attirare sempre nuova utenza.

"Non siamo soliti concentrarci pubblicamente su queste cose, ma sono davvero orgoglioso di ciò che il team ha fatto e non capita spesso di festeggiare questi risultati, quindi volevo solo condividere con voi l'entusiasmante novità che le vendite di The Long Dark hanno ora superato le 5 milioni di unità, con altri 3,5 milioni di giocatori attivi arrivati tramite Xbox Game Pass e Epic Game Store (tramite l'omaggio gratuito a Natale), portando il totale a oltre 8,5 milioni giocatori fino ad oggi", è stato il comunicato del creative director Raphael van Lierop.

"Questo è un numero scioccante per me, quando ripenso alle umili origini di The Long Dark (che a suo tempo era chiamato, semplicemente, "Survival Story") nato sulla lavagna del mio seminterrato, anni e anni fa. Una delle cose più incredibili di questo numero è quanto sia internazionale il nostro pubblico! Siamo rimasti onorati e stupiti di quanto sia diventata popolare la nostra piccola storia di sopravvivenza tra i giocatori di tutto il mondo. Grazie per il vostro supporto nel corso degli anni e non vediamo l'ora di continuare a offrirvi belle esperienze in The Long Dark e, si spera, in altri giochi in futuro! Per noi è una gioia poter continuare a condividere questo viaggio con voi".

Gli sviluppatori continuano dunque a lavorare per espandere ulteriormente il titolo, e si dichiarano ormai vicini alla conclusione dell'Episodio 4, tuttavia ancora privo di una data. Per restare aggiornati sulle prossime novità vi consigliamo di rimanere sintonizzati con il sito ufficiale del gioco. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Long Dark.