The Longest Way Home, il trailer: pixel art, viaggio, emozioni e musica

Dopo le sonorità metal proposte dal trailer di Of Bird and Cage, il Future Game Show: Spring Showcase vira in direzione di toni melodici decisamente più intimi.

L'annuncio di The Longest Road on Earth presenta al pubblico un'esperienza audiovisiva interattiva che rende protagoniste assolute emozioni e quotidianità. Sviluppato da Brainwash Gang, l'indie propone un'estetica retrò in bianco e nero, accompagnata da una colonna sonora estremamente curata, che verrà inclusa con l'acquisto del titolo.

L'indie è strutturato in 4 capitoli, durante i quali saranno proposte istantanee della vita quotidiana, tra momenti particolarmente significativi e altri apparentemente banali. Questi ultimi non offriranno un contesto predefinito o informazioni sui personaggi, lasciando al giocatore il compito di idearne un'interpretazione personale. In apertura, trovate il trailer mostrato durante lo show, affiancato ad un estratto della colonna sonora.

The Longest Road on Earth non dispone al momento di una data di lancio specifica, ma il suo esordio è atteso su PC e dispositivi mobile nel corso del 2021.