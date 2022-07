The Looker è una parodia di The Witness ed è totalmente gratis su Steam

Zitto zitto, lo scorso 17 giugno è arrivato su Steam un nuovo gioco intitolato The Looker. Si tratta di un puzzle game palesemente ispirato a The Witness che può essere aggiunto alla libreria in maniera totalmente gratuita.

The Looker è una parodia di The Witness, puzzle game di Jonathan Blow tra i più apprezzati della storia videoludica recente. Contrariamente a molte altre produzioni di questo tipo, in ogni caso, il lavoro di Subcreation Studio riesce ad essere sia divertente, grazie ad una sana dose di humor, sia piacevole da giocare, come testimonia la valutazione "Estremamente Positiva" che campeggia attualmente su Steam.

In The Looker i puzzle si risolvono tracciando due line tra i punti d'inizio e fine, e richiedono un'attenta osservazione dell'ambiente, che in determinati casi devono essere analizzati in nuovi modi e da nuove prospettive. Potete farvi un'idea su The Looker dando un'occhiata al trailer in apertura di notizia e le immagini raccolte nella galleria in calce, ma il nostro consiglio è quello di procedere direttamente al download gratis su Steam. Tenete tuttavia presente che è adattato solamente in inglese, dunque la componente umoristica richiede una certa padronanza della lingua per essere apprezzata.