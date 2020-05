The Lord of the Rings Gollum in azione: le prime immagini del gioco PS5 e Xbox Series X

Sparito dai radar videoludici per qualche tempo, l'intrigante progetto di Dedaelic Entertainment si mostra per la prima volta al pubblico in alcune interessanti immagini.

Il team di sviluppo ha infatti concesso un coverage esclusivo ai colleghi tedeschi di GameStar.de, che hanno avuto modo di apprendere qualche dettaglio aggiuntivo su The Lord of the Rings Gollum. In particolare, il portale videoludico ha potuto condividere con il pubblico alcune prime immagini di questo intrigante progetto ambientato nell'elaborato immaginario concepito da J.R.R. Tolkien, vero e proprio padre del fantasy moderno.



Le istantanee offrono uno scorcio decisamente intrigante su quello che potrà essere il mondo di gioco che attende gli appassionati nel corso di un 2021 che vedrà arrivare The Lord of Rings Gollum anche su PS5 e Xbox Series X. Ambientazioni cariche di fascino e la natura bivalente di Sméagol sono gli assoluti protagonisti della galleria di immagini, che potete visionare accedendo al portale tedesco.



Direttamente in calce a questa news, tramite un Tweet condiviso dal noto insider Nibel potete averne un primo assaggio: nel cinguettio è inoltre presente un ulteriore link per raggiungere la galleria immagini completa sul sito di GameStar. Cosa ve ne pare? Per ulteriori dettagli su gameplay e caratteristiche della produzione in cui impersoneremo Gollum, vi rimandiamo ad una ricca anteprima di The Lord of the Rings Gollum redatta dal nostro Giuseppe Arace.