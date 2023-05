The Lord of the Rings Gollum, grafica e frame rate: quality e performance mode confermate

A breve distanza dalla condivisione dei primi dettagli sulla durata di The Lord of the Rings: Gollum, dal team di Daedalic Entertainment arrivano anche diverse informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'avventura a tema Il Signore degli Anelli.

Nel corso di una recente intervista, il producer Harald Riegler ha infatti confermato che sin dal lancio The Lord of the Rings: Gollum potrà contare sull'implementazione di più modalità di fruizione. Nello specifico, gli autori hanno deciso di dotare il gioco di una modalità performance e di una modalità qualità. Come già visto in molte altre produzioni videoludiche recenti, la prima opzione andrà a privilegiare la fluidità dell'esperienza, mentre la seconda sacrificherà il frame rate sull'altare del dettaglio visivo.



Per il momento, da Daedalic Entertainment non sono ancora state presentate le specifiche tecniche legate a ciascuna delle due modalità di fruizione. In attesa di maggiori informazioni, tuttavia, gli sviluppatori hanno anticipato l'intenzione di raggiungere il traguardo dei 60 fps stabili, almeno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Accanto a questa promessa sul fronte del frame rate, Daedalic ha poi aggiunto che sulle due console The Lord of the Rings: Gollum dovrebbe riuscire a proporre una risoluzione in 2K.



In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che sono stati già condivisi i requisiti hardware per la versione PC di The Lord of the Rings: Gollum.