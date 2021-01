The Lord of the Ring Gollum: possibile rinvio al 2022? Gli indizi in un nuovo comunicato

Un comunicato inviato oggi a diverse testate specializzate fa temere il rinvio di The Lord of the Ring: Gollum di un anno. Sebbene al momento non siano arrivate note ufficiali, l'email che annuncia la partnership tra Daedalic Entertainment e NACON indica un'uscita prevista per il 2022.

Il comunicato in questione annuncia infatti l'inizio di una collaborazione tra gli sviluppatori di Daedalic Entertainmente e il publisher NACON ed è firmato dalla società di pubbliche relazioni Dead Good PR. Dopo aver svelato l'ingresso di NACON come co-editore nella mail viene descritto The Lord of the Ring: Gollum come "in sviluppo per console Xbox e PlayStation, Nintendo Switch e PC, il gioco uscirà nel 2022".

Annunciato nel marzo 2019, The Lord of the Ring: Gollum sarebbe dovuto uscire nel corso del 2021 e al momento non è chiaro se il rinvio è frutto di un errore o se verrà ufficializzato. Negli ultimi mesi del 2020 gli sviluppatori hanno descritto i vantaggi di cui il nuovo gioco dedicato al Signore degli Anelli potrà godere su PlayStation 5, indicando in particolare le funzionalità del controller DualSense.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di The Lord of the Ring: Gollum.