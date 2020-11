The Lord of the Ring Gollum: i vantaggi del gioco su PS5, le parole degli sviluppatori

Gli sviluppatori di Daedalic Entertainment hanno rivelato nuovi dettagli sul nuovo The Lord of the Ring: Gollum ed in particolare sui vantaggi che il gioco avrà sulla console next-gen PlayStation 5, incluso ray tracing e il supporto al DualSense.

Nell'ultimo numero di PlayStation Magazine lo sviluppatore Jonas Husges ha offerto alcuni spunti sui vantaggi che The Lord of the Ring: Gollum trarrà dalla nuova PlayStation 5. Stando alle sue dichiarazioni sulla console di casa Sony "le azioni di Gollum diventano più tangibili e la sua sofferenza fisica quando finisce la stamina si trasferisce direttamente sul modo in cui si gioca". Il commento si riferisce all'utilizzo del DualSense che reagirà ai diversi stati di salute del protagonista. Husges ha poi espresso apprezzamenti sull'ormai famoso SSD di PS5 che consentirà di esplorare liberamente il mondo di gioco senza caricamenti significativi.

Infine il designer Mathias Fischer ha parlato delle qualità grafiche del titolo: "Le ombre pulite con il ray tracing fanno da guida nella costruzione dei passaggi stealth mentre le sorgenti luminose dinamiche portano una sfida extra quando Gollum vaga nell'oscurità" per poi concludere "Tutte queste cose ovviamente hanno l'effetto secondario di creare vastità e più libertà di movimento negli ambienti spettacolari che stiamo creando, proprio come merita La Terra di Mezzo".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Lord of the Ring: Gollum uscirà nel corso del 2021 su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5 e Xbox Series X.