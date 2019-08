The Lord of the Rings Adventure Card Game disponibile dal 29 agosto, ecco il nuovo trailer

Spazio anche per The Lord of the Rings Adventure Card Game nel corso della nuova puntata di Inside Xbox tenuta da Microsoft in occasione della GamesCom 2019 di Colonia.

Il nuovo card game a tema Signore degli Anelli è tornato a mostrarsi in azione con un nuovo trailer che trovate riportato in cima alla notizia. Il filmato ci consente di avere una panoramica generale sul gioco, che ci consentirà di scegliere "tre tra i personaggi più iconici della serie e di costruire il proprio mazzo basandoci sui loro poteri e tratti distintivi". Da Bosco Atro al tetro monte Gundabad, ogni battaglia avrà come scenario le più famose ambientazioni della Terra di Mezzo.

"Costruisci un mazzo di eroi iconici e sfida le forze di Sauron in questo emozionante gioco di carte tattico. Viaggia attraverso luoghi famosi, completa missioni basate sulla trama e crea una nuova leggenda della Terra di Mezzo da solo o con un amico in modalità cooperativa. Ma attenzione: l'occhio di Sauron ti sta cercando. Se attiri la sua attenzione, tutto andrà perso".

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer, vi ricordiamo che The Lord of the Rings Adventure Card Game sarà pubblicato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 29 agosto.