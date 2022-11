The Lord of the Rings Conquest Reimagined: il fan remake in Unreal Engine 5 è puro spettacolo

In cantiere da diverso tempo, The Lord of the Rings Conquest: Reimagined è un rifacimento fan-made dell'originale The Lord of the Rings: Conquest, esordito sul mercato videoludico nel lontano 2009.

Con l'intenzione di offrire nuova linfa vitale a questa particolare declinazione virtuale dell'universo di J.R.R. Tolkien, un gruppo di appassionati ha deciso di sfruttare le potenzialità offerte dal motore grafico di Epic Games. Originariamente avviato con Unreal Engine 4, lo sviluppo di The Lord of the Rings Conquest: Reimagined è di recente passato all'Unreal Engine 5. Per presentare i risultati ottenuti con l'ultima iterazione dell'engine, il collettivo di autori del remake ha deciso di offrirne al pubblico un piccolo assaggio.

Grazie alla pubblicazione di una Demo gratis in UE5 di The Lord of the Rings Conquest: Reimagined, abbiamo dunque avuto la possibilità di testare con mano il progetto. Il rifacimento, lo ricordiamo, si distanzierà dal progetto originale sotto diversi aspetti, grazie all'introduzione di nuove ambientazioni e dinamiche di gioco inedite. Le prime impressioni che ci ha suscitato The Lord of the Rings Conquest: Reimagined sono ad ogni modo ottime!



Per saperne di più, vi lasciamo alla visione della nostra video anteprima dedicata. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare di questo remake fan-made?