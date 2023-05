Il Signore degli Anelli: Embracer e Amazon annunciano il nuovo gioco multiplayer online

Con un comunicato congiunto, gli esponenti di Embracer Group e della divisione videoludica di Amazon confermano di aver stretto una partnership volta alla realizzazione di un grande gioco di ruolo multiplayer ambientato nella dimensione de Il Signore degli Anelli.

Il gioco, dal titolo provvisorio di "The Lord of the Rings", verrà proposto su PC e console (presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S) e assumerà i contorni di un MMORPG tripla A, con un enorme open world da esplorare e una trama connessa agli eventi narrati nell'epopea letteraria de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Al timone del progetto ci sarà il team di Amazon Games Orange County, con la partecipazione di Embracer Group per tutti gli aspetti legati alla distribuzione e al supporto internazionale di un titolo che, a giudicare da queste premesse e dall'importanza dell'IP de Il Signore degli Anelli, promette di ritagliarsi un ampio spazio nel cuore e nella mente dei tanti fan di GDR online e delle opere tolkeniane.

Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, si rivolge direttamente agli appassionati di MMORPG e della serie de Il Signore degli Anelli per spiegare che "offrire ai giocatori una nuova interpretazione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un'aspirazione del nostro team, siamo perciò onorati e grati che Middle-Earth Enterprises ci abbia affidato questo iconico mondo. Siamo inoltre lieti di espandere il nostro rapporto con Embracer Group dopo l'accordo per il futuro di Tomb Raider, è splendido collaborare con loro".